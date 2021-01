Regina Duarte usou as redes sociais para compartilhar frases que questionam a eficácia da vacina contra Covid-19. A ex-secretária do governo de Jair Bolsonaro demonstrou acreditar que o imunizante não serve para acabar com a pandemia, já que o uso de máscara e o isolamento social continuam sendo recomendados. “Não impede a morte”, diz uma das frases repostada por ela.

“Isso [a vacina] não elimina a necessidade de proibições de viagens. Não elimina a necessidade de fechar negócios. Não elimina a necessidade de fechamentos em geral. Não elimina a necessidade de uso de máscaras. Então, que diabos esta vacina está realmente fazendo?”, questionou a publicação.

No texto, com assinatura de Mônica Fraga, são enumeradas 14 dúvidas envolvendo os cuidados necessários durante a pandemia, como lavar as mãos, usar máscara e evitar aglomerações. Não há fonte científica alguma citada nas respostas dos questionamentos, que sugerem continuar com os cuidados mesmo após a vacina.

“A injeção não dá imunidade. Não elimina o vírus. Não impede a morte. Não impede você de pegar ou transmitir Covid-19”, continuou o texto.

Confira:

Repercussão

Após a publicação, o nome de Regina foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, com duras críticas à postura da atriz em relação à vacina. Confira:

Atriz Regina Duarte questiona utilidade da vacina…. Imagens exclusivas de Gabriela Duarte, sua filha, nesse momento: pic.twitter.com/US0aqSJsb9

— Natália santa’ana (@twiterdenatalia) January 22, 2021

Resposta para Regina Duarte

SERVE PARA EVITAR MORTES SUA ANTA!!!! pic.twitter.com/j4hlS0inFF

— 🇧🇷🇺🇸 Anti gado Anti mortadela Anti Coroné (@MIGUELVGN881) January 22, 2021

Sou médica, se Regina Duarte estiver em uma novela, não vou assistir! Muito triste ver o posicionamento de uma atriz que foi tão importante na minha infância e adolescência! https://t.co/CwUVsVYFpf

— Maria Clara Gianna (@claragianna) January 22, 2021

Regina Duarte não se pronunciou quando estrourou a crise de Manaus, mas volta do esquecimento para questionar a vacina. Que fim de carreira. Ladeira abaixo.

— Raife Sales (@Raife_Sales) January 22, 2021