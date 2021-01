Ester (Grazi Massafera) surtará ao chegar à mina e ver o estado do local após a explosão em Flor do Caribe. A loira perguntará pelo amado. Ao ver ele ser carregado em uma maca, ela ficará desesperada e dará um piti com medo de perdê-lo. “Não me deixa, Cassiano [Henri Castelli]”, pedirá a mocinha na novela das seis da Globo.

Depois deser avisada de que houve uma explosão na mina do amado e que Cassiano está desaparecido, a diretora da ONG sairá à procura de notícias sobre o pai de Samuca (Vitor Figueiredo). Ela será recebida no local por Isabel (Thaissa Carvalho), que juntamente com os outros oficiais estará prestando ajuda em meio aos escombros.

“Já encontraram o Cassiano?”, perguntará a loira, aflita. A tenente informará que ainda não, e todos tentarão acalmá-la. “Ester, ele já passou por coisas muito piores, vão encontrar ele”, dirá Amaralina (Sthefany Brito).

“Pensamento positivo, a gente vai encontrar o Cassiano com vida”, reforçará Rodrigo (Thiago Martins). “Deus te ouça, eu não consigo parar de tremer”, assumirá a guia de turismo. Nesse momento, o grupo escutará pessoas gritarem que acharam Cassiano e correrão para mais próximo da mina. “Encontramos o Cassiano”, avisará Mantovani (Licurgo).

“E como é que ele tá, comandante?”, irá querer saber a loira. “Olha, ele tá inconsciente. Segundo os médicos disseram, ele não tá nada bem”, admitirá o ex-“crush” de Taís (Débora Nascimento).

Cassiano será retirado da mina em uma maca, e Ester irá para o lado dele. “Por favor, não me deixa sozinha, Cassiano”, pedirá a mocinha, aos prantos. O piloto será levado em uma ambulância para o hospital.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o.publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.