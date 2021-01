‘Não me sujeitaria mais’ · .

Carol Narizinho foi panicat entre 2012 e 2013. Naquela época, o Pânico era exibido na Band e mostrava piadas que não caberiam atualmente. Um dos pontos explorados pela produção do programa era justamente o corpo das assistentes de palco, além de brincadeiras que as colocavam em situações nem sempre aprovadas pelo público.

Em entrevista ao ., Carol Narizinho lembra sua passagem pelo Pânico na Band. Ela diz não se arrepender de ter sido panicat, pois conseguiu se manter na mídia graças ao título, que também a levou para A Fazenda 12.

“Não existe arrependimento de ter participado, eu sou muito feliz, muito grata. Graças a eles, eu trabalho até hoje, graças a eles eu entrei na Fazenda…Eu tenho um nome e carrego esse nome de ex-panicat”, comenta.

Apesar de ser grata ao período em que esteve no programa, a loira também assume que não aceitaria ter a mesma função nos dias atuais. “Hoje em dia, eu não faria, porque o meu pensamento mudou muito. Não que eu me arrependa de ter feito as coisas que eu fiz enquanto eu estava lá. Hoje em dia, eu penso de outra forma, tenho uma visão diferente de certas brincadeiras machistas que o programa tinha”, explica.

No mesmo ano em que Narizinho apareceu na atração, a modelo Babi Rossi foi submetida a uma situação que também não agradou muito. Em um dos desafios, a ex-panicat precisou raspar o cabelo, tudo para gerar “entretenimento” aos fãs do programa. Além dela, Carol Dias também relatou ter sofrido humilhações na época do Pânico.

A ex-Fazenda neste ano também precisou responder a um comentário nada agradável feito por Emílio Surita, ex-apresentador do Pânico na Band. Quando a modelo foi escalada para o reality da Record, o comunicador disse que ninguém se lembrava da passagem dela pelo humorístico. “Desrespeitoso”, definiu ela após ser informada sobre essa fala.