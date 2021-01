Anitta quebrou o silêncio e comentou pela primeira vez sobre a separação conturbada de Duda Reis e Nego do Borel, na última terça-feira (12), no Twitter. Ela afirmou que “não passa a mão na cabeça de amigos só porque ama”. O nome da cantora foi relacionado à vida pessoal do ex-casal depois que ela posou para um ensaio sensual com o cantor em um banheiro.

A dona do hit Vai Malandra também mandou um recado a todas as mulheres que são vítimas de relacionamentos abusivos. “[…]Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite”, declarou.

Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite.

A funkeira se manifestou após Duda Reis sair em defesa dela em uma postagem no Instagram. A modelo afirmou que sempre recebeu apoio de Anitta e que foi Nego quem errou ao publicar as imagens sensuais com a cantora sem o consentimento dela.

“Ela sempre esteve comigo. Sempre me perguntou se eu precisava de ajuda e sempre estendeu a mão para mim. Tivemos conversas lindas e que abriram muito meus olhos, só eu e ela. Ela é uma mulher surreal, sempre nos demos muito bem, e sobre as fotos, ela que estava fazendo o trabalho dela”, começou Duda.

“Quando ele postou, ele realmente não me avisou e postou de ‘surpresa’, porque estávamos brigados pelas atitudes dele”, completou ela, ressaltando que Anitta, sim, pediu a sua autorização para publicar as imagens quentes.

“Anitta foi a primeira pessoa a me mandar mensagem perguntando se eu sabia, e eu precisei falar, sobre pressão, que sabia. Mas não, eu fui pega de surpresa no dia e eu não achei a postura dele respeitosa, e sim, ele postou num momento ruim e foi extremamente desrespeitoso comigo”, completou.

Duda Reis defendeu Anitta nas redes sociais

Críticas do pai

Luiz Fernando Luz Barreiros, pai de Duda Reis, se manifestou mais uma vez sobre o relacionamento que a filha teve com Nego do Borel. O médico criticou a forma como os dois anunciaram o fim do relacionamento.

“Quando eu disse que foi nojento a forma como deram a notícia do término, mais uma vez, eu estava certo! Notícia com conteúdo falso sempre causa danos em alguém!”, escreveu na legenda da sua publicação no Instagram.

Confira abaixo:

Separação conturbada

Duda Reis e Nego do Borel se separaram em dezembro de 2020. Mas só na terça-feira (12) eles deixaram de se seguir no Instagram. Depois disso, um áudio de uma suposta traição do cantor com a influenciadora Lisa Barcelos que, até então, era amiga de Duda, foi divulgado.

A suposta amante relatou um encontro com Nego e expôs momentos íntimos que aconteceram na casa do cantor, na Barra da Tijuca, onde ele morava com Duda até o fim do noivado.

Duda Reis criticou a postura da influenciadora e em uma sequência de Stories revelou que vivia um relacionamento abusivo com o cantor.

“Quando abri a porta de um dos quartos da casa (não tinham trancado), o Nego estava transando com uma garota bebaça, mas eles estavam tão bêbados que não viram que eu abri”, relatou. “Eu cansei, galera, e é isso! Essa é a nova Duda, estou na minha essência e não tenho mais medo de ninguém, não. Vivi um relacionamento abusivo, que me custa altas terapias e tratamentos pra me curar e hoje saí disso, graças a Deus”, disse.