Brunete Fraccaroli, ex-participante do Mulheres Ricas (2012-2013), da Band, tem recebido críticas em suas redes sociais por ostentar uma máscara diferentona na pandemia. A proteção é uma viseira com armação de óculos definida como “menos estranha”. O produto virou alvo de comentários na internet por ter as laterais vazadas e “não proteger nada”.

A arquiteta que exibiu sua vida de luxo na televisão anos atrás usou o produto no Ano-Novo. Em seu Instagram, Brunete desejou “amor, saúde e paz” para seus seguidores ao compartilhar fotos de sua virada intimista. Em um dos cliques, a proteção chamou a atenção.

Ao ver a curiosidade dos internautas, a ex-estrela de reality show divulgou o acessório. “A pedidos, minha máscara”, escreveu ela ao publicar detalhes da viseira, que dividiu opiniões.

“Covid-19 ainda tem muito o que ensinar”, opinou Anderson Clayton Palenciano. “Mas não fica grudada. Então, não protege nada. Olhando de lado, ela fica muito aberta”, comentou Ivone Delgado. “É estranha e não deve proteger nada. Toda aberta!”, analisou Angela Einfach. “Não protege nem contra gripe”, detonou Rafael Escrivão.

No entanto, entre os comentários, algumas pessoas se mostraram interessadas. “Adorei a máscara! Onde tem dela?”, questionou Maria Regina de Oliveira Babil. “Achei diferente. Será que é confortável e será que protege também?”, duvidou Ana Penélope. “Incrível! A maquiagem fica intacta”, observou Nelson Pinheiro.

Brunete Fraccaroli com sua máscara fashion

E teve quem palpitou o preço do acessório da ex-Mulheres Ricas. “Custa em média de R$ 500 a R$ 600. Não quero nem de graça! Não gostei!”, disparou Neide Braga. “Só para os ricos mesmo”, comentou Lidi Macedo.

De acordo com a publicação de Brunete, a máscara tem o nome de Vue Shield e é uma criação do designer norte-americano Joe Doucet. No site oficial, ela é vendida como uma viseira à prova de gotículas, proteção UVA/UVB com bloqueio de 99,9% dos raios ultravioleta e revestimento que evita embaçamento.

As máscaras possuem design leve (53 gramas) e estão à venda em três modelos: masculina, feminina e unissex (transparente), a versão usada por Brunete. “O Vue Shield vai incentivar o uso de viseiras e ajudar para que todos se adaptem ao ‘novo normal’ que nos espera”, diz a página oficial.

Na loja virtual, há avaliações de usuários que adquiriram a máscara. Quem comprou caracterizou o item como “incrível” e “fashion”. O valor do produto está com desconto nesta semana. De US$ 59, algo em torno de R$ 306, está sendo vendido por US$ 39, ou seja, R$ 202 na cotação deste sábado (2).

O acessório pode ser comprado pelos brasileiros. No entanto, com a taxa de envio internacional, o valor quase dobra. Quem puder esperar de 15 a 25 dias pelo recebimento pagará R$ 238 no total. Aqueles que desejarem receber mais rapidamente, entre cinco e sete dias, pagarão até R$ 390.

Veja publicações de Brunete Fraccaroli com a máscara diferente: