‘Não queria, fui forçada’ · .

Magoada, Íris (Deborah Secco) confrontará Cínthia (Helena Ranaldi) após vê-la na maior pegação com Pedro (José Mayer) em Laços de Família. A veterinária falará que não queria que aquilo acontecesse, que o administrador forçou a relação sexual com ela. Mas a jovem não acreditará.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a encrenqueira irá até o escritório em que Cínthia estará trabalhando, trancará a porta e já disparará: “Eu vi você com o Pedro na cocheira. Você vai ter que me dizer o que aconteceu. E se isso que aconteceu foi a primeira vez”.

A veterinária se fará de desentendida e perguntará o que a garota quer saber, e Íris dirá que agora percebe como se enganou. “Eu achava que tinha sido à força. mas agora estou vendo que não foi. Você tem um caso com o Pedro”, falará, revoltada.

A personagem de Helena Ranaldi dirá que não, e irmã de Helena (Vera Fischer) gritará: “Claro que tem! Você transou com ele, mesmo não querendo. Mesmo dizendo que não queria, xingando, berrando, mas no fundinho devia querer. Queria sim! Só me diz uma coisa, se isso é todos os dias, todas as horas, ou apenas de vez em quando”.

“Isso aconteceu ontem contra a minha vontade, e se você viu tudo, você deve ter visto que eu não queria, que eu fui forçada”, falará Cínthia, admitindo que sofreu um estupro.

Acusações e ameaça

Íris continuará revoltada: “Então por que você não botou a boca no mundo? Por que não falou para a Alma [Marieta Severo], por quê? Porque foi bom, foi? O Pedro não ia fazer isso se não tivesse certeza que você ia ficar quieta”. A veterinária falará que não quer estragar a vida dele, e a jovem a chamará de mentirosa.

“Eu não admito que você fale assim comigo. Não lhe devo satisfações, Íris. Chega! Eu não tenho a sua idade pra brigar com você como você briga com esses moleques de rua. Eu sou maior de idade, sou dona da minha vida. Eu nunca tive que dar satisfações nem pro meu pai e minha mãe do que eu fiz ou deixei de fazer. Eu não queria, pronto, ele me forçou, e aí? Se eu boto a boca no mundo, isso é problema meu e de mais ninguém”, vai declarar Cínthia.

Ainda assim, a personagem de Deborah Secco continuará a brigar. “Deu porque quis. Deu porque quis, sim senhora! Sabendo que eu gostava dele, eu sempre te falei tudo, você ficava me ouvindo e transando com ele!”, lamentará. “São piores do que dois animais”, criticará a jovem.

Cínthia repetirá que foi forçada e que não deve satisfações à garota. “Ninguém fala assim comigo. Ninguém me dá ordens”, afirmará. Íris ameaçará contar tudo para Alma. “Estariam os dois na rua, isso aqui não é motel de beira de estrada”, alfinetará.

“Mas como você é boba, menina. Você abusa do direito de ser infantil. Ele é um homem, Íris. Não tá interessado numa pirralha que brinca de bonecas, que sonha com príncipe encantado, não. Vai lá falar com a Alma, vai. Tá pensando que eu vou morrer de fome se eu sair daqui? Não, eu vou arrumar um emprego em que ganho muito melhor. O Pedro não. O Pedro vai se danar inteiro, vai ser muito difícil ele encontrar um trabalho como esse. Vai lá, fala pra Alma. É bem capaz de ela botar todo mundo na rua, inclusive você”, detonará Cínthia.

Ela mandará que a espevitada saia de sua sala, e Íris dirá que nunca a perdoará. “Você é que nem a Camila [Carolina Dieckmann], traiu minha confiança. Mau caráter, Judas”, falará a jovem, que levará um tapa na cara da veterinária.

