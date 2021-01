Raissa Barbosa comemorou o tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que teve sua primeira parte realizada no domingo (17). A participante de A Fazenda 12 ficou feliz em saber que alguns fãs escreveram sobre a síndrome de Borderline em seus textos da prova, que pedia para que os alunos dissertassem sobre doenças mentais. “Não são frescura”, afirmou ela.

“Muito feliz em saber que o tema de redação do Enem está relacionado às doenças mentais e mais feliz ainda de ter contribuído pra que as pessoas colocassem isso em pauta”, comemorou a ex-vice-miss Bumbum no Twitter.

O tema da redação era “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”. O nome de Raissa entrou para os assuntos mais comentados das redes sociais após fãs relatarem que decidiram escrever sobre a participação dela em A Fazenda 12.

A síndrome de Bordeline se tornou mais conhecida do público após a modelo ter sua primeira crise, na qual chegou a socar almofadas e jogar água em Biel e Lipe Ribeiro por ter sido a mais votada para a primeira roça da temporada do reality rural.

“Lembro que eu tinha vergonha de que as pessoas soubessem do meu transtorno, do quanto eu quis esconder lá dentro do programa por medo de ser julgada”, confessou a ex-peoa, que não tinha o costume de mencionar a doença dentro do confinamento, apesar das crises.

“Hoje, virando tema da redação do Enem, vejo o quanto é importante falarmos para que as pessoas venham a se conscientizar e aprender mais sobre”, refletiu Raissa.

Confira:

