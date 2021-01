‘Não são humanos? São super-homens?’

A temporada 2020-21 do futebol ao redor do mundo é bastante atípica. Por conta da pandemia do coronavírus, as equipes estão sujeitas, mesmo com as devidas proteções, a casos inesperados que podem mudar de uma hora para a outra o planejamento dos treinadores. E é o caso do Benfica.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (11), o técnico Jorge Jesus falou sobre os recentes casos de Gabriel e Cervi para destacar a pressão que tem para colocar os jogadores para atuar.

“Eles fizeram ontem 10 dias (de isolamento), tivemos 13 ou 14 jogadores num mês e meio com COVID-19. Posso dizer que não têm condições físicas nem psicológicas para o jogo de amanhã. Todos sabemos como é. Dizem que é uma doença, mas para quem? Para toda a gente. Para os jogadores de futebol não é doença? Os jogadores não são humanos? Quando acaba os 10 dias de isolamento, não estão doentes? São super-homens? Parece que sim”, desabafou.

O treinador português também deixou claro que é a favor da manutenção das competições, já que o futebol tem seguido um rígido protocolo de segurança.

“Temos de respeitar todas as decisões. O futebol tem sido um exemplo na nossa sociedade, do que é ajudar, a testar, a combater e a proteger. Todos os familiares, staff, nos dão uma bolha de alguma tranquilidade, e mesmo assim nem sempre conseguimos controlar o vírus. Por mim, o campeonato continuaria sempre, pela segurança total que existe nas equipes de futebol, mas se a DGS entender que tem de parar temos de cumprir as decisões”.

Por conta da pandemia da COVID-19, diversas medidas de segurança tiveram de ser tomadas para evitar o contágio e a transmissão. Uma delas é o distanciamento entre os jogadores e a mudança das atividades diários que os atletas tinham por costume fazer em grupo. Sobre isso, Jorge Jesus declarou que mexe com a concentração.

“Concentração difícil? O que faz isso é todo o processo do COVID. Há equipes que têm muitos jogadores com esse problema. Eles não se juntam.. não podem. Um equipa-se num quarto, outro noutro quarto, juntam-se para treinar e vão-se embora. O foco não é o mesmo como se estivessem todos os dias”, começou por afirmar.

“Agora para o jogo com o Porto não tem nada a ver. Pelo contrário, isso foca mais os jogadores, nesses jogos o treinador nem se preocupa muito, porque eles estão focados. Mas este fenómeno do Covid torna as coisas diferentes. O facto de não poderem treinar todos juntos separa o foco. Como treinador também estou a aprender, estamos todos. Tive alguns casos no Brasil (no Flamengo), mas foi na pré-temporada. É uma novidade e uma experiência não boa, mas que me tem dado conhecimentos à minha qualidade como treinador”, completou.

Na terceira colocação no Campeonato Português com 31 pontos conquistados, o Benfica está a quatro do líder Sporting. Na próxima sexta, os comandados por Jorge Jesus farão o clássico com o Porto, às 18h, no Estádio do Dragão.