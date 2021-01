‘Não seria uma decepção se não vier ninguém’

O Barcelona joga a primeira vez em 2021 neste domingo, quando visita o Huesca em LaLiga às 17h (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App. Depois de ter terminado o último ano com um tropeço ao empatar no Camp Nou com o Eibar, ocasião em que Lionel Messi foi um espectador, o técnico reconheceu a dependência que há do grande nome do elenco.

“(Há ‘Messidependência’) como há muitos anos. Tem que pensar que sua qualidade, seu jogo e sua importância foi muito importante no clube. Eu vejo os jogos do Barcelona há muito tempo, antes de vir, e eu vi que muitas vezes quando a equipe não estava bem, ali estava Leo para resolver. Por isso é o melhor do mundo”, declarou o holandês, que contará com a volta do camisa 10.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O vejo bem, está bem. Treinou nos dias 30 e 31, quando a equipe estava de folga, e não tem nenhum incômodo no tornozelo. Está alegre, preparado para a partida, e com muita vontade.”

Koeman também falou sobre o futuro do atacante de 33 anos, que já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, uma vez que seu vínculo com o Barcelona está nos seis meses finais.

“Devemos respeitá-lo. Tem que ver sua situação e já disse na entrevista que não tem nenhuma decisão tomada. Como qualquer jogador em fim de contrato, é livre para decidir, mas sabemos que sempre vai demonstrar que quer o melhor para a equipe. Não é um problema que não se defina já; o que temos que fazer é respeitar sua decisão e deixá-lo tranquilo.”

Além do futuro de Messi, Koeman comentou sobre o futuro do seu elenco, uma vez que a janela de transferências de inverno da Europa está aberta.

“Não seria uma decepção se ao final não vier ninguém. Seria por assunto do clube, de dinheiro. O único que fiz com Ramon Planes é preparar o futuro. Falamos de gente jovem e posições que se devem melhorar por qualidade. Temo um plano, mas é o novo presidente o que terá que decidir”, disse.



1 Relacionado

“Queremos reforçar o elenco, claro, e seria bom, sem falar de nomes, para alguns sair agora, porque têm que jogar partidas, e na equipe é complicado”, declarou o holandês.

“Não vamos ter muito tempo para decidir nas contratações. Estamos preparados para quando entrar o novo presidente para falar do tema esportivo… Mas é que não posso mudar a data das eleições.”

Outro assunto abordado foi a saída de Luis Suárez no meio de 2020. O atacante é um dos vice-artilheiros desta edição do Espanhol e tem sido peça importante no Atlético de Madrid, que lidera a competição mesmo com jogos a menos.

“Não me arrependo de sua saída. Não. Sempre destaquei suas qualidades, foi uma decisão de sua parte e do clube. Não se pode comparar uma equipe como o Atlético com a nossa. Eles fazem poucos gols e com um gol às vezes é suficiente.”