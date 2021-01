Thibaut Courtois explodiu após o empate do Real Madrid contra o Osasuna devido às más condições da viagem a Pamplona. O goleiro blanco, indignado, lançou acusações gravíssimas à liga por permitir a disputa da partida, sem esquecer outras equipes afetadas pela tempestade Filomena.

“O que La Liga fez com a tempestade é um pouco lamentável, o que eles fizeram conosco ou com outras equipes como o Rayo Vallecano. Ontem, decolamos com metade da pista congelada. Claro que podemos jogar, mas não somos um show, somos humanos”, respondeu o belga após a partida.

A partida foi marcada pela viagem de ida, na qual os jogadores blancos ficaram trancados no avião por três horas por causa da tempestade de neve no centro da Espanha. Por volta das 22h30, conforme anunciado pela ESPN, a expedição teve permissão para decolar, só chegando a Pamplona às 23h30 da noite de sexta-feira.

“Jogamos porque eles nos pedem e porque dizem que, se você não jogar, perde os três pontos. Você vê como Madri está com a tempestade e como a estrada estava cheia de neve quando você veio ao estádio hoje e você tem que pensar que temos famílias e não somos fantoches que sempre têm que brincar”.

No intervalo, o clube pediu para adiar a partida para domingo, algo que La Liga descartou desde o início.

“Hoje, não foi fácil por causa da circulação. Eles defenderam bem e não encontramos espaços. Faltou se desmarcar nas costas para esticar um pouco mais o Osasuna. Pelo menos entendemos um ponto. Vamos seguir”, declarou o goleiro belga, que gostaria de agradecer publicamente aos trabalhadores do Osasuna pelo trabalho de melhoria do campo de jogo.