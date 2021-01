‘Não sou esse monstro’, desabafa amante de Nego do Borel em pedido de perdão · .

Lisa Barcelos pediu perdão pelo caso com Nego do Borel enquanto ele era noivo de Duda Reis. Nesta sexta-feira (15), a amante do funkeiro disse que a traição ocorreu apenas uma vez e que passou a receber ameaças de morte após a revelação do caso. “Não sou esse monstro que as pessoas estão falando”, desabafou.

Segundo o relato, Nego manifestou interesse em auxiliar a carreira da youtuber: “Ele disse que tinha um amigo que tinha um restaurante e estava procurando uma blogueira para fazer um prato. Fiquei super animada na época. A gente marcou de se encontrar com ele para fechar essa questão do prato”.

“Quero deixar claro que nunca tive intenção de nada, nem tinha passado pela minha cabeça. Eu, minha mãe e meu melhor amigo encontramos o Nego. O dono do restaurante não conseguiu ir no dia porque chegamos atrasados. Ficamos só nós quatro e conversamos sobre tudo. [O Nego] explicou várias coisas e me deu várias dicas sobre carreira porque sou nova e estava começando nisso”, prosseguiu.

Lisa disse que eles combinaram que ela teria um prato no restaurante e, dias depois, Nego convidou a youtuber e um amigo dela para comerem pizza. “Foi nesse dia que aconteceu tudo o que aconteceu, que não vou ficar citando aqui”, explicou.

Em seguida, a criadora de conteúdo afirma que manteve apenas contatos profissionais com o funkeiro. “Ele queria fazer marca de maquiagem minha, projetos para cursos on-line, várias coisas”, destacou.

Dias depois, uma reunião foi marcada na casa do funkeiro, e Lisa e sua mãe foram convidadas. No entanto, a então responsável pela youtuber, que tinha 17 anos quando ocorreu o caso, não conseguiu ir, e um amigo acompanhou a criadora de conteúdo.

“Cheguei lá, tinha muita gente. Vi a Duda e fiquei meio surpresa. Fiquei super nervosa quando vi ela, mas esse foi o dia que conheci ela, não tinha tido nenhum contato antes. Nunca tinha falado com ela antes na minha vida. Vi que ela era um amor de pessoa, muito gentil. Quis muito falar com ela, mas me falaram que ia acabar com a minha carreira, ia perder tudo”, relembrou.

“Na época, tinha acabado de me mudar, sair da comunidade, tirar minha mãe do emprego de faxineira. Estava começando a conquistar minhas coisas e simplesmente entrei em pânico. Imagina uma adolescente de 17 anos com muita pressão na cabeça”, pontuou a youtuber.

Fim dos planos

Após conhecer Duda, Lisa decidiu encerrar as negociações profissionais com Nego. “Ele chegou a vir na minha casa para tentar convencer a minha mãe, irmã, mas eu não quis. A gente cortou os laços, esse assunto morreu, virou o ano, e veio à tona agora, mas já sabia que viria mais cedo ou mais tarde”, afirmou.

“Primeiro, queria pedir desculpas à Duda por tudo o que ela está passando, nenhuma mulher merece passar por isso. Não tinha noção de 1% do que ela passava, então é muito triste toda a situação. Estou vendo que ela está sofrendo e é muito triste mas, graças a Deus, que se livrou. Perdão a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por isso”, comentou.

A youtuber falou que foi aconselhada a postar um vídeo no qual pede apoio para os fãs, e que se arrepende da publicação. “Principal de tudo é a gente aprender com os nossos erros e ninguém, independente do que tenha feito, merece receber o tipo de mensagens que estou recebendo, de ameaça de morte para baixo. Acordo achando que estou em um pesadelo”, detalhou.

“Se pudesse, voltava e apagava tudo. Se soubesse, nada disso teria acontecido. Não sou esse monstro que as pessoas estão falando, nunca quis o mal de ninguém, nunca foi a minha intenção. Fico feliz que todas as atitudes contra a pessoa já estão sendo tomadas. Sei que fui culpada, mas não fui a principal culpada dessa história. Estou aqui para pedir perdão e assumir o meu erro”, concluiu Lisa.

Confira o vídeo: