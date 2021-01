Luana Piovani debochou dos boatos de que teria sido escalada para o BBB21. A atriz, que mora em Portugal, afirmou que não troca o país por nada e alfinetou a produção do programa ao responder se estaria em pré-confinamento para o reality show. “Eles não têm dinheiro nem coragem pra mim”, afirmou ela.

A declaração foi feita por meio dos Stories do Instagram após Luana disponibilizar uma caixa de perguntas. “Já está confinada para o BBB?”, questionou um internauta, em modo anônimo. Esta foi uma das poucas perguntas que a modelo selecionou para responder.

O nome de Piovani começou a ser especulado na nova temporada assim que J. B. Oliveira, o Boninho, anunciou que a edição contaria novamente com participantes anônimos e famosos. A ex-mulher de Pedro Scooby coleciona polêmicas e se já expõe sem a ajuda de câmeras nas próprias redes sociais.

Luana Piovani fala sobre participação no BBB21

A atriz, no entanto, foi uma das primeiras celebridades a ser descartada por Boninho. “Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga”, afirmou o diretor, em novembro do ano passado. A própria Luana já havia desmentido os boatos sobre participar do Big Brother Brasil.

Os participantes do BBB21 já estão isolados em um hotel no Rio de Janeiro por causa da pandemia da Covid-19. Nomes como Fiuk, Carla Diaz, Gabriela Pugliese e Flávia Pavanelli são os mais especulados nas redes sociais. Já o cantor Gustavo Mioto confirmou que recebeu o convite, mas precisou recusar.

A nova temporada do Big Brother Brasil estreia no dia 25 de janeiro. Segundo Tiago Leifert, os participantes oficiais começarão a ser anunciados a partir do próximo dia 8.