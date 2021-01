‘Não temos que implorar a eles que fiquem’

Apesar de contar com astros como Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain ainda sonha com uma possível contratação de Lionel Messi ou até mesmo Cristiano Ronaldo para o próximo mercado de transferências.

Porém, a possibilidade de contar com um elenco ainda mais recheado de grandes astros faz com que a responsabilidade de conseguir controlar o clube seja ainda mais desafiadora.

Recontratado como diretor-técnico do Paris Saint-Germain ainda em 2019, o brasileiro Leonardo concedeu entrevista exclusiva à revista France Football e falou sobre os posicionamentos futuros do clube no mercado.

‘Linha de frente’ no posicionamento público do PSG, Leonardo falou sobre a possibilidade de perder Neymar e Mbappé para concorrentes, mas mostrou ‘punho de ferro’ ao falar que o clube não cederá a todos os caprichos dos astros para que permaneçam na equipe.

“Espero que estejam convencidos de que o PSG é um bom lugar neste momento para um jogador de futebol de alto nível e ambicioso. (…) Só temos que encontrar um acordo entre seus desejos, suas necessidades, nossas expectativas e nossos meios. Não temos que implorar a eles: “Por favor, fique.” É mais discutido do que isso. Aqueles que realmente desejam ficar permanecerão. Conversamos regularmente e tenho bons sentimentos sobre essas duas questões”, disse o brasileiro.

Outro ponto abordado por Leonardo foi a possibilidade do clube ter Lionel Messi na próxima temporada. Além do Manchester City, o Paris Saint-Germain é um dos cotados a contarem com o craque no segundo semestre de 2021, uma vez que a saída do argentino do Barcelona parece estar cada vez mais próxima de acontecer.

“Grandes jogadores como o Messi estarão sempre na lista do PSG. Mas é claro que não é hora de falar ou sonhar com isso. (…) Mas estamos sentados à mesa grande de quem acompanha a situação de perto. Na verdade não, ainda não sentamos, mas nossa cadeira só está reservada para o caso … Quatro meses no futebol é uma eternidade, principalmente durante este tempo”, disse Leonardo em alusão ao período atual até o fim da temporada 2020/2021.

Atual campeão da Supercopa Francesa, o PSG lidera a Ligue 1 com os mesmos 42 pontos do Lille, mas supera o rival nos critérios de desempate. Nas oitavas de final da Uefa Champions League, os comandados de Mauricio Pochettino enfentarão o Barcelona. A partida de ida está marcada para o dia 16 de fevereiro, no Camp Nou.