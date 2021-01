A derrota de virada para o Flamengo deixou o Grêmio ainda mais distante da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Após os 4 a 2 sofridos em casa, o Imortal agora está 11 pontos atrás do líder Internacional, chegando a cinco partidas consecutivas sem vencer peal competição.

Para Renato Portaluppi, a derrota para a equipe carioca, rival pelas primeiras posições na tabela, atrapalha o sonho do título. Mas segundo o técnico, o cenário poderia ser diferente se o placar do último Gre-Nal tivesse sido outro, voltando a criticar decisões da arbitragem na derrota por 2 a 1 para o Colorado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Hoje vacilamos, concordo. Mas domingo, não. Poderíamos estar muito bem na briga. Alguns podem querer esquecer, mas vou lembrar. E seria totalmente diferente. Não deixaram. Aquele pênalti legítimo no Ferreirinha no Gre-Nal. Não exijam demais do Grêmio. Quando queríamos, vocês viram o que ocorreu”.

Ainda nitidamente irritado sobre as polemicas do último confronto entre Grêmio e Internacional, Renato criticou as provocações feitas por Thiago Galhardo, a quem não citou. Para o treinador, os jornalistas deveriam questionar o atacante colorado sobre o gesto, entendido como ‘cheiro de título’.

“Vocês têm que cobrar do jogador do Inter, que não falarei o nome, mas vocês sabem quem é. Ele fez o cheirinho de título faltando seis rodadas e não vi ninguém criticar. O Inter tem um grande time, está liderando, mas faltam seis rodadas. Se o treinador ou um jogador do Grêmio faz isso, cai o mundo. Vão lá perguntar por que fez aquele gesto”, disse o treinador, que ainda complementou.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Não tenho medo de nenhum de vocês (jornalistas). Vou dar nome, deixar famosos. Aí depois se entendam com a torcida do Grêmio. Estamos muito bem. E vocês, colorados, que sofrem há muito tempo, torçam para o Inter ser campeão. Ou ficarão na fila de novo”.

Após as derrotas para Internacional e Flamengo, o Grêmio está agora na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e já não tem rodadas atrasadas. A equipe volta a campo no próximo domingo (31), diante do Coritiba, no Couto Pereira.