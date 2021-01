‘Não tenho uma renda’ · .

Laura Keller desabafou sobre suas inseguranças após a separação de Jorge Sousa. O casal campeão da primeira temporada do Power Couple Brasil, da Record, anunciou divórcio em dezembro. Os dois continuam morando juntos, no Rio de Janeiro, e para a DJ, a questão financeira é algo que a preocupa neste momento. “Não tenho renda”, admitiu nesta quarta-feira (6).

Em transmissão ao vivo no Instagram com a psicoterapeuta Kátia Tomoko Sekitani, Laura entregou suas preocupações após o fim do relacionamento. “Fiquei muito frustrada e me culpei bastante”, confessou.

“Uma coisa que me pega bastante é que, por enquanto, estou na mesma casa que o Jorge. Mas é uma parada que fico pensando: ‘E agora? Para onde vou? O que vou fazer?’. Minha casa é enorme e confortável. Como é que vou para outro lugar e me adaptar? Caramba. Gosto tanto do meu canto”, observou.

Em seguida, a modelo reforçou que além de seguir morando com o ex-marido, atua com ele profissionalmente. “São inseguranças reais da nossa vida. Eu tenho um neném de cinco meses [Jorge Emanuel]. Fico pensando: ‘E agora?’. Eu sou DJ e a pandemia está aí ainda. Não tenho trabalho, não está rolando muito evento, que é meu ganha-pão”, lamentou.

“No meu Instagram, de vez em quando, trabalho e faço algumas coisas. Mas eu não tenho renda. Fiquei seis anos casada e trabalho com o Jorge ainda por cima nos eventos que ele produz. É muito louca a parada”, reconheceu.

Laura Keller encara aparição de Jorge Sousa em sua live com psicoterapeuta no Instagram

Ao final do bate-papo com a psicoterapeuta, Laura ainda passou por uma saia-justa por, justamente, viver na mesma casa com o ex-marido. Sousa surgiu para dar um ‘oi’ na live de Laura. “Por coincidência o moço apareceu. Tá vendo? Eu estou convivendo com a pessoa. Da forma mais pacífica, mas tem momentos que não adianta”, analisou.

No último sábado (2), a artista contou aos seguidores sobre as regras de convivência que impôs ao ex, após optarem por continuar morando juntos mesmo após deixarem de ser um casal. Além de dormirem em quartos separados, o ex-peão de A Fazenda não pode levar novas namoradas na residência deles.

Veja transmissão ao vivo de Laura Keller: