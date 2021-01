Zeca (Marco Pigossi) vai escorraçar Ritinha (Isis Valverde) de sua vida em A Força do Querer. A “sereia” da novela das nove pedirá que ele desista de processá-la pelo crime de bigamia e o lembrará que Ruyzinho (Lorenzo Souza) poderá ficar sem teto se Ruy (Fiuk) descobrir a confusão. Vingativo, o marrento a humilhará. “Tu não tens amor por ninguém, não”, dirá.

O encontro do ex-casal da trama de Gloria Perez acontecerá na próxima segunda (11). Depois de planejar uma estratégia de guerra com Edinalva (Zezé Polessa), Ritinha conseguirá entrar no quarto do caminhoneiro escondida e tentará lhe dar o bote com todo o seu charme.

“Como é que tu entrastes aqui, Ritinha?”, dirá Zeca, assustado por ver a nortista em sua casa. Sem demora, a “sereia” lhe cobrará uma resposta sobre o andamento do processo que seu primeiro marido move contra ela.

“Não sei se tu mereces que eu faça alguma coisa por ti, não”, retrucará o filho de Abel (Tonico Pereira). A protagonista perguntará ao rapaz se ele ainda tem raiva dela, e Zeca tentará expulsá-la de sua casa. “Eu não arredo daqui enquanto tu não me dar uma resposta”, reforçará a moça.

Sem a certeza de que o ex tirará o processo, Ritinha apelará para Ruyzinho. Esperta, a moça engrossará o “canto da sereia” ao falar que o filho poderá ficar sem casa depois que ela for presa pelo crime de bigamia: “Tu vais tomar conta do meu filho porque eu mando entregar ele aqui”.

Verdade entalada

“Por que ele iria de ficar no meio da rua? Hãn? Tem pai, não tem? Pois o pai que tome conta”, retrucará o nortista. O namorado de Jeiza (Paolla Oliveira) aproveitará para lembrar a ex-mulher que se Ruy teve coragem de tirá-la do altar no dia do casamento, ele poderá arcar com a indenização do processo.

“Meu pai teve razão a vida inteira, Ritinha. Tu não tens amor por ninguém, não. Tu és bem filha de boto mesmo”, soltará o caminhoneiro, alivado em jogar algumas verdades na cara da mulher que o fez sofrer em Parazinho.

“Eu já falei pra ti que eu não tava fugindo, não”, mentirá a moça, em busca da compaixão do ex-companheiro. Mas o genro de Cândida (Gisele Fróes) não vai se compadecer com o drama: “Mente que a cara nem treme. Agora vai embora daqui antes que eu te arraste daqui pra fora”, finalizará ele, nervoso.



