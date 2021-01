Animada com a comprovação de eficácia da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantã em parceria com laboratório chinês Sinovac, Anitta exaltou o SUS (Sistema Único de Saúde) e ironizou a fala do presidente Jair Bolsonaro, que alegou que um dos efeitos colaterais de ser vacinado era virar um réptil. “Não vou virar jacaré”, brincou a cantora nas redes sociais neste sábado (9).

De férias nos Estados Unidos, Anitta falou na madrugada sobre como estava feliz pelo Brasil após conversar sobre a vacina com um motorista de aplicativo. “Primeiro assunto que o motorista puxou comigo foi sabe o que? A vacina que já tem no Brasil”, relatou a funkeira nos Stories do Instagram.

“Sim, não vou mentir que fiquei me gabando, disse: ‘É, porque no Brasil e tal a gente tem o SUS, que é um sistema público de saúde, tal tal tal. A gente tem o Butantã!'”, brincou a artista, cantando o hit Bum Bum Tan Tan, do MC Fioti.

“E, aí, ele falou: ‘É, eu sei, aqui tudo é complicado, tem que ter um dinheirão, tals’. Pois é, no Brasilzão, é isso aí. Que felicidade”, contou a artista, que está curtindo férias em Aspen, no Colorado, onde recentemente esquiou.

Em seguida, Anitta se ofereceu, de brincadeira, para ser a nova garota-propaganda do instituto de pesquisa brasileiro e ainda debochou da fala do presidente, que questionou a eficácia de vacinas como do laboratório Pfizer no dia 18 de dezembro.

“Lá no contrato da Pfizer, está bem claro que ‘nós [a Pfizer] não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral’. Se você virar um jacaré, é problema seu”, disse Bolsonaro na ocasião.

“Se a galera do Butantã quiser que eu seja, aí, o rosto da campanha pra estimular a galera a vacinar, eu posso ir lá tomar primeiro que geral pra falar: ‘Tomem, sim, gente’, a galera vai e acompanha em tempo real que eu não vou virar jacaré, vai ser tudo!”, ironizou a primeira brasileira a se apresentar no Réveillon da Times Square, em Nova York.

“Tô brincando, que desculpa esfarrapada para furar a fila. Tô brincando, tô brincando. Ai, mas é isso, que legal. Viva”, encerrou Anitta.

Confira os vídeos de Anitta falando sobre vacina: