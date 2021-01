Napoli goleia a Fiorentina por 6 a 0 e entra na zona de classificação para a Champions

Neste sábado, o Napoli atropelou a Fiorentina em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Jogando em casa, no estádio Diego Armando Maradona, o time venceu por 6 a 0, resultado que serviu para ultrapassar Juventus e Roma, colocando a equipe na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O triunfo colocou o Napoli na terceira colocação da Serie A com 34 pontos, sete atrás do líder Milan. O próximo compromisso do clube é contra a Juventus, adversária direta na briga por uma vaga na Champions. Já a Fiorentina vive um momento totalmente diferente. O time ocupa a 14ª posição com apenas 18 pontos.



Foto: Divulgação/Napoli

A primeira etapa foi perfeita para os donos da casa. Em apenas 45 minutos, quando as equipes desceram para o intervalo, o placar já era de 4 a 0. Insigne abriu o placar logo aos 5 minutos. Aos 36, Demme ampliou e, dois minutos depois, Lozano fez mais um para o Napoli. Aos 45, ainda no primeiro tempo, Zielinski fez o quarto.

No segundo tempo o ritmo foi menos intenso. O Gli Azzuri controlou o jogo e administrou a vantagem. Mesmo assim, ainda teve espaço para mais dois gols. Novamente Insigne e Politano balançaram as redes, fechando o placar em 6 a 0.