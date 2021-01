Napoli goleia Cagliari fora de casa no Campeonato Italiano

A disputa na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano ficou ainda mais acirrada neste domingo. Após a Inter de Milão golear o Crotone, o Napoli superou o Cagliari fora de casa por 4 a 1. O duelo foi válido pela 15ª rodada da competição.

Os visitantes começaram bem o jogo e conseguiram abrir o placar aos 25 minutos, após Pentagna encontrar Zielinski na entrada da área e o meia finalizar para o gol.

Na segunda etapa, o Cagliari chegou a reagir e empatar com João Pedro aos 15 minutos. No entanto, o Napoli voltou a abrir vantagem aos 17, com Zielinski brilhando novamente. Antes do apito final, ainda deu tempo da equipe de Gattuso sacramentar a vitória com mais dois gols, marcados por Lozano e Insigne, de pênalti.

Com o resultado, o Napoli fica na quarta colocação com 28 pontos. Já o Cagliari segue na 15ª posição com 14 pontos.

Confira outros resultados do Campeonato Italiano neste domingo:

Inter 6 x 2 Crotone

Roma 1 x 0 Sampdoria

Atalanta 5 x 1 Sassuolo

Fiorentina 0 x 0 Bologna

Genoa 1 x 1 Lazio

Parma 0 x 3 Torino

Spezia 0 x 1 Verona