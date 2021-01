NASA demole plataforma de lançamento da missão Apollo

Uma das três enormes plataformas de aço utilizadas pela NASA para lançar as missões Apollo e o antigo ônibus espacial americano está sendo demolida. E o motivo é bem simples, de acordo com o site collectSPACE: a falta de lugar no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Também conhecida como Mobile Launch Platform-2 (MLP-2), a plataforma foi o ponto de partida de dezenas de missões espaciais entre os anos de 1968 e 2011. Entre elas, vale destacar o lançamento da Apollo 14, em 31 de janeiro de 1971, levando os astronautas Alan Shepard, Stuart Roosa e Edgard Mitchell até a superfície da Lua .

Outro voo marcante que partiu dela foi a missão STS-51-L, em 28 de janeiro de 1986. Levando um satélite e equipamentos para a realização de experimentos em órbita, o ônibus espacial Challenger acabou explodindo no ar poucos segundos depois do lançamento, matando os sete tripulantes a bordo da nave.

O já aposentado ônibus espacial foi lançado diversas vezes na MLP-2.Fonte: NASA/Divulgação

Em entrevista à publicação, o gerente de projeto do MLP-2 Scott Tenhoff disse que a demolição da antiga plataforma tem a ver com a construção de um novo modelo de estrutura, já alinhado às necessidades das futuras missões da NASA. “Para construir o Mobile Launcher 2 (nova versão), algo tinha que acabar”, comentou.

Partes da estrutura podem ser preservadas

A estrutura, que mede 8 metros de altura, 48 metros de comprimento e 41 metros de largura, está sendo demolida com o uso de escavadeiras equipadas com tesoura hidráulica. Segundo Tenhoff, ela terá o tamanho reduzido de cima para baixo e de fora para dentro, até estar completamente destruída.

O trabalho de demolição deve durar em torno de um mês, mas antes de ser encerrado é possível que algumas partes da estrutura sejam preservadas, devido ao seu valor histórico. A agência espacial americana ofereceu pedaços da plataforma para alguns museus, mas ainda não obteve respostas deles.

O processo de demolição deve ser concluído em até um mês.Fonte: CollectSpace/Reprodução

Já as outras duas plataformas clássicas do complexo não devem ter o mesmo destino do MLP-2, pelo menos por enquanto. O MLP-1 está ganhando blocos de concreto para simular a massa do novo Sistema de Lançamento Espacial (SLS), com o qual acontecerão as próximas missões.

Por sua vez, o MLP-3, usado na decolagem da histórica missão Apollo 11 em 1969, que levou o homem à Lua pela primeira vez e também no último lançamento do ônibus espacial (2011), está sendo convertido para a configuração original, após ser alugado pela empresa Northrop Grumman e modificado para uso em um projeto já finalizado.

Missão Artemis terá novas plataformas de lançamento

Construídas entre 1963 e 1965, as três estruturas foram desenvolvidas com o objetivo de apoiar os lançamentos dos foguetes Saturn V e Saturn IB. Após o fim do programa Apollo, elas passaram por adaptações, se tornando plataformas de lançamento móveis usadas pelo ônibus espacial da NASA.

Pensando nas futuras missões do programa Artemis , que levará a humanidade de volta à Lua e também quer chegar a Marte , a agência trabalha na construção de modernos lançadores móveis, pois as plataformas antigas foram consideradas incapazes de suportar a massa combinada dos foguetes mais recentes e da torre de apoio.

Uma das novas estruturas (ML-1) foi concluída em 2018, enquanto a segunda (ML-2) teve a construção iniciada em julho de 2020. Ao final do projeto, todas as vagas destinadas a esse tipo de plataforma no Centro Espacial Kennedy estarão ocupadas.