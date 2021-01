NASA desiste de tentar escavar solo de Marte com sonda

Nesta quinta-feira (14) a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, NASA, anunciou oficialmente que a sonda InSight e seu módulo de escavadeira são “incapazes” de penetrar o solo de Marte. O dispositivo tinha como objetivo adentrar cerca de 3 metros na superfície do Planeta Vermelho para obter dados sobre sua temperatura, contudo, não obteve sucesso nas repetidas tentativas desde fevereiro de 2019.

No comunicado, a agência explica que a sonda chamada de “Pacote de Fluxo de Calor e Propriedades Físicas” (HP3, na sigla em inglês) obteve êxito em penetrar cerca de 40 cm na superfície marciana, após se deparar com inesperadas camadas de solo rochoso e arenoso anteriormente — desconhecidas até então pelos estudos feitos no planeta. O fato surpreendeu os cientistas responsáveis, que apesar do ocorrido entendem o episódio como uma oportunidade de aprendizado.

Tilman Spohn, principal responsável pelo equipamento, comenta o caso: “demos tudo o que temos, mas Marte e nossa heroica escavadeira continuam incompatíveis,” afirma, “felizmente, aprendemos muitas coisas que beneficiarão as futuras missões de escavação em seu subsolo,” conclui.

Ilustração, presente no comunicado da NASA, reproduz visualmente as camadas do solo de Marte. (Fonte: NASA / Reprodução)Fonte: NASA

Entretanto, a missão da InSight não acaba por aí. A sonda possui outros equipamentos importantes para o estudo de Marte, como um sismômetro, instrumentos meteorológicos e de ondas de rádio — que buscam compreender melhor seu funcionamento e composição —, garantindo sua permanência no planeta por mais tempo.