Nasce o filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie; veja as primeiras fotos · .

Kyra Gracie deu à luz Rayan, seu filho com Malvino Salvador, na última sexta-feira (8). O terceiro herdeiro do casal nasceu na Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O menino veio ao mundo com 3,9 quilos e 51 centímetros e de parto normal.

A informação foi confirmada ao . pela assessoria de imprensa do ator, que está no ar na reprise de Haja Coração (2016) como o protagonista Apolo, par romântico de Mariana Ximenes.

“A família Gracie Salvador ganhou mais um integrante. Kyra Gracie deu à luz Rayan na sexta-feira, dia 8. O parto foi normal. O bebê, que é o primeiro menino da união com o ator Malvino Salvador, nasceu com 3.910kg e medindo 51cm, na Perinatal da Barra da Tijuca”, informou a nota enviada à reportagem.

Malvino Salvador e o filho, Rayan

O casal já tem duas meninas, Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4. Malvino também é pai de Sofia, de 11 anos. Malvino Salvador ainda não contou as novidades aos fãs nas redes sociais, mas havia feito um post na última sexta-feira para informar que ele e a mulher estavam a caminho da maternidade.

