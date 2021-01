Nathan, meia do Atlético-MG, projeta a partida contra o Atlético-GO

Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o meio-campista do Atlético-MG, Nathan, projetou como será o confronto com o Atlético-GO, neste domingo às 18h15.

“Sabemos da importância da partida. Inclusive, o jogo do primeiro turno, eu retornei de lesão. Ainda consegui marcar um gol e sofrer um pênalti. Eu espero que no jogo deste domingo nós possamos fazer uma grande partida e sair com a vitória, que sempre é o nosso objetivo”, disse ele.

No primeiro encontro entre as equipes nesta edição do Brasileirão, o Galo venceu por 4 a 3 em uma partida marcada pelo hat-trick do Keno. Naquela ocasião, o time mineiro assumiu a ponta da tabela.

Atualmente, o Atlético-MG está na terceira posição do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, seis a menos do que o líder São Paulo, porém, com uma partida a menos.