Naughty Dog já está contratando funcionários para seu novo jogo

Depois do sucesso de The Last of Us Part 2, eleito jogo do ano no The Game Awards 2020, a Naughty Dog já está trabalhando em seu próximo projeto! A informação veio diretamente do Twitter oficial da produtora:

Seeking a new role in 2021? Naughty Dog is hiring! We’re looking for talented #gamedevs across multiple disciplines. Visit https://t.co/UNWa0wCrJU to apply! ??#gamejobs pic.twitter.com/gWylm99RsG — Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) January 14, 2021

“Procurando por um novo trabalho em 2021? A Naughty Dog está contratando! Procuramos por desenvolvedores talentosos em diversas áreas.” As vagas incluem desde designers de jogos até artistas, animadores, programadores e editores de vídeo.

Neil Druckmann, o co-presidente do estúdio, além de diretor e roteirista de The Last of Us Part 2, compartilhou a informação no seu Twitter particular: “venha trabalhar com a gente! Estamos desenvolvendo algo muito legal!”

Come work with us! We’re making something very cool!?? https://t.co/ZGU6W3cAKU — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021

Obviamente ainda não há qualquer previsão de lançamento para esse novo misterioso projeto, nem sabemos se ele será uma nova franquia ou o retorno de alguma série consagrada. O que você gostaria de ver como próxima empreitada do estúdio? Comente a seguir!