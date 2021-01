Náutico vence Paraná de virada e dorme fora da zona de rebaixamento da Série B

Pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Paraná fizeram uma partida movimentada nos Aflitos, nesta sexta-feira. Os visitantes até abriram o placar, mas o Timbu buscou a virada, venceu por 2 a 1 e, com o resultado, vai dormir fora da zona de rebaixamento da competição.

Apesar do triunfo alvirrubro, o goleiro Renan, do Paraná, foi o grande destaque do confronto. O arqueiro defendeu dois pênaltis, um cobrado por Kieza e outro por Jean Carlos, e fez boas intervenções, impedindo uma derrota mais elástica.

No primeiro tempo, o colombiano Hurtado abriu o placar para o Tricolor paranaense, após cobrança de falta Renan Bressan para dentro da área. Antes do intervalo, no entanto, Kieza se redimiu do pênalti perdido e empatou o duelo com um forte chute de dentro da área. Na segunda etapa, Erick compensou a penalidade desperdiçada por Jean Carlos e decretou a vitória do Timbu.

Agora, o Náutico ocupa a 15ª posição da Série B, com 38 pontos. Para se manter fora do Z4, o time pernambucano precisa que Vitória ou Figueirense tropecem na rodada. Já o Paraná segue na 18ª colocação, com 33 pontos.

As duas equipes retornam aos gramados na próxima terça-feira pela 34ª rodada da competição nacional. Enquanto o Náutico recebe o líder América-MG, às 19h15 (de Brasília), nos Aflitos, o Paraná enfrenta o o CSA, no mesmo horário, no Durival Britto.