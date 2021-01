Nazaré de Flor do Caribe, Doralice suplica para Quirino acobertar roubo de bebê · .

Depois de fugir do convento com uma criança a tiracolo, Doralice (Rita Guedes) vai implorar pela ajuda de Quirino (Ailton Graça) para limpar a sua barra em Flor do Caribe. A madrasta de Juliano (Bruno Gissoni) precisará da assinatura do marido para conseguir adotar formalmente Beatriz na novela das seis. “Deus colocou ela no meu caminho”, afirmará a ex-empregada.

Após ajudar uma moradora de rua a dar à luz, a noviça levou mãe e filha embora da instituição religiosa que tinha a acolhido no folhetim de Walther Negrão. Ela, entretanto, vai se encrencar por ter dado uma de Nazaré Tedesco –a vilã de Renata Sorrah que roubou a herdeira recém-nascida de Maria do Carmo (Susana Vieira) em Senhora do Destino (2004).

Enrolada até o pescoço, ela será obrigada a deixar a menina em um abrigo para menores nas cenas que serão exibidas a partir de 1º de fevereiro. Uma das assistentes sociais, no entanto, revelará que Doralice ainda tem uma chance de ficar com o bebê: retomar os vínculos familiares para entrar com o processo de adoção ao lado do personagem de Ailton Graça.

Ela não terá pudores em ligar para o pai de William (Renzo Aprouch) e suplicar para que o motorista a encontre no orfanato. “Obrigada por ter vindo, com você aqui será muito mais fácil de conseguir adotar a Beatriz”, agradecerá a cozinheira interpretada por Rita Guedes.

“Dora, eu não vim aqui só para isso. Eu vim para tentar entender. Me dá, pelo amor de Deus, uma explicação para você ter abandonado a sua casa, os seus filhos e para ter me abandonado”, exigirá o amigo de Samuel (Juca de Oliveira).

Rita Guedes interpreta Doralice em Flor do Caribe

Chega de mentiras

Quirino reclamará que a mulher jogou tudo para o alto, desapareceu como fumaça e deixou para trás apenas um bilhete em que explicava os seus motivos. “Os quais não me convenceram, me desculpe. Nenhuma esposa ou mãe abandona em sã consciência a sua casa, o seu marido e os seus filhos”, disparará o ex-seminarista.

Contra a parede, Doralice admitirá que estava completamente fora de si. “Eu estava tendo sentimentos ruins, pensamentos maus. Inveja, cobiça, desejo do que é do outro, raiva, mágoa. Eu invejei a Natália [Daniela Escobar]. Eu invejei o filho que ela está esperando. Desejei que aquela criança que está na barriga dela estivesse aqui”, emendará.

Ela confessará que chegou a se penitenciar para expurgar as emoções negativas. “Era um tormento. Por isso que a melhor coisa que fiz foi me afastar para fugir. Eu consegui de alguma maneira colocar a minha cabeça no lugar. Percebi que estava estragando tudo, mas passou. Acredita em mim”, afirmará a loira.

Cara de pau, Doralice ainda pedirá para retomar o casamento, como se nada tivesse acontecido. “Vai ficar melhor quando o juiz me der a Beatriz em adoção. Ela é minha filha. Eu tenho certeza disso. Foi Deus que colocou ela no meu caminho. Não é uma mera coincidência. Ele está devolvendo a minha filha que morreu”, argumentará a ex-funcionária de Dionísio (Sérgio Mamberti).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#42 – Revelações bombásticas sobre Dionísio e Ivana agitam as novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.