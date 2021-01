Need for Speed Hot Pursuit Remastered é tão bom quanto o original

Lançado em 2010, o Need for Speed Hot Pursuit original logo se sagrou como um dos títulos favoritos dos fãs da clássica série de corrida da EA. Suas mecânicas de perseguição policial figuram entre as mais legais da franquia, e é muito bacana ver que tudo de melhor que a Criterion Games fez na época foi mantido nesta remasterização.

Só não espere encontrar altas novidades na nova versão lançada para PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Se você nunca jogou o original, ou mesmo outros projetos da Criterion como a incrível série Burnout, saiba que os caras são especialistas em criar corridas em altíssima velocidade, com direito a batidas e capotagens cinematográficas, tudo isso da forma mais exagerada e gratificante possível.

Como já tínhamos visto no recente remaster de Burnout Paradise, essa fórmula envelheceu muito bem e ainda é capaz de agradar em cheio aos jogadores modernos. Confira tudo que achamos do jogo na nossa análise completa a seguir!

Polícia e ladrão

A ideia aqui é permitir ao jogador entrar na pele de dois lados de uma eletrizante perseguição: você pode ser um policial, e então utilizar todas as tecnologias de captura fornecidas pelo departamento de polícia local para pegar os velocistas criminosos, ou então ser um audaz piloto de rachas, que disputa corrida contras seus rivais ao mesmo tempo em que tenta escapar dos tiras.

Ambos os papéis são igualmente divertidos, e há uma boa variedade de cenários para você brilhar nas pistas. Quanto mais e melhor você corre, mais pontos de “recompensa” você ganha, subindo no ranking e liberando novos veículos no processo, sem quaisquer microtransações ou perrengues pelo caminho. É tão simples quanto jogar, esperar o tempo passar e colher as suas recompensas, o que é muito gratificante por si só.

Todo o design do jogo parece como uma viagem em uma máquina do tempo, de volta a uma época mais simples e direto ao ponto, quando os jogos de corrida não tinham maiores preocupações além de te botar rapidamente no controle de um carro na sua pista favorito. As corridas são todas bem curtas, com desafios que duram poucos minutos.

Fora a corrida contra o relógio, a maioria das provas são extremamente divertidasFonte: EA

No modo carreira, por exemplo, você tem um mapa principal e só precisa deslizar o cursor até a área onde deseja começar uma prova. Aí você escolhe o seu carro favorito e pronto, hora da ação! Fora melhorias cosméticas para tornar tudo mais moderno, bonito e detalhado em relação ao jogo original, os traçados e desafios são os mesmos vistos no jogo de 10 anos atrás!

Uma fórmula vencedora

Os controles de Hot Pursuit Remastered são simples e arcade ao extremo, sem qualquer compromisso com o realismo. Ao longo da campanha você vai correr em alta velocidade, lutar para não dar de cara com veículos inocentes, ou até mesmo se empenhar em acertar uma batida certeira em um veículo em fuga. Tanto as colisões acidentais como as propositais são um espetáculo de encher os olhos e não ficam devendo em nada aos principais blockbusters do cinema.

Quanto mais “cenas” arriscadas você protagonizar, mais rápido vai preencher o seu medidor de nitro, que obviamente serve para acelerar ainda mais. Só que esse não é o único truque que os carros escondem por baixo do capô: também dá para soltar trilhas com espinhos para furar os pneus de quem estiver na sua cola, e então assistir de camarote enquanto seus rivais capotam sem controle.

O arsenal da polícia é ainda mais vasto, com direito a invocar um bloqueio de viaturas, o auxílio aéreo de um helicóptero, ou até mesmo um tiro de pulso eletromagnético para acabar com a farra dos fujões mais apressadinhos. O EMP é especialmente divertido porque você precisa conseguir travar a mira em um carro em movimento, como uma espécie de minigame relâmpago.

Pequenas e gratas modernizações

Há muito pouco de novo para quem conhece o jogo original de cabo a rabo. Tudo que ele tinha tinha recebido de DLC está disponível de graça nesta remasterização, que felizmente acrescenta uma muito bem-vinda ferramenta de cross-play. Logo que você inicia o jogo é possível autorizar o multiplayer para até oito jogadores simultâneos entre diferentes plataformas, algo que é sempre legal.

Você também pode usar o modo foto para apreciar os belos modelos novos dos carros com toda a sua riqueza de detalhes, ou então visualizá-los na nova garagem, onde sua coleção é mostrada com toda a glória merecida. No menu inicial, a ferramenta de Autolog ostenta no hub como os seus tempos pelas pistas se comparam aos de seus amigos e rivais de todo o mundo, o que é mais uma forma de motivar o pessoal a continuar jogando.

Você vai destrancar novos carros o tempo todo puramente por completar as provasFonte: EA

Embora não fique entre os jogos de corrida mais bonitos da geração, a remasterização acerta o suficiente para garantir que, deixando de lado a sua estrutura imediatista claramente voltada para os jogadores de 10 anos atrás, Hot Pursuit Remastered realmente tenha a cara esperada de um jogo de 2020. É um carro com aparência externa moderna, mas rodando com peças antigas por dentro, sem fazer feio perto dos seus rivais mais atuais.

Vale a pena?

Need for Speed Hot Pursuit Remastered faz tanta, mas tanta justiça ao jogo original que acaba parecendo excessivamente familiar. Se fidelidade máxima é o que você espera de uma remasterização, pode comprar o jogo sem medo, já que as suas provas curtas e recompensas imediatistas envelheceram bem o bastante. Por outro lado, a falta de novos atrativos e a estrutura de uma década atrás pode afastar quem procura um jogo mais moderno. Ainda assim, é um clássico do gênero que merece ser revisitado.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered foi gentilmente cedido pela EA para a realização desta análise.

