Nego Di caminha para a sala e conversa com Gilberto sobre a escolha das pessoas para o Vip: “Não foi nem só afinidade que eu separei essa questão. Eu pensei nas meninas. Tanto que no quarto eu quero priorizar as meninas para elas dormirem melhor. Por enquanto é isso, é início de jogo, mas é fogo. É doído”. Gilberto responde: “É uma responsa”.