No Quarto do Líder, Nego Di e Projota conversam sobre Lucas Penteado. O comediante conta para o cantor que conversou com o brother mais cedo e deu sua opinião sobre os últimos acontecimentos na casa. “Falei com ele ali, tá ligado? Falei uma ‘pá’ de bagulhos, nem deixei ele falar quase. Acredito que essas coisas que eu falei, é para ele usar na vida. Porque eu acredito que aqui não tem mais jogo para ele.” Projota escuta o amigo e diz não saber o que falar ainda para Lucas.