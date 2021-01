Nego Di e Lucas Penteado avaliam votos em Kerline e Fiuk | casa BBB

Nego Di e Lucas Penteado conversam no Quarto do Líder sobre votos e a formação do primeiro Paredão. Sem citar nomes, o Líder confessa votaria em determinada sister, mas que mudou de ideia. “Vou te dizer que vou indicar ela, acho. Só que estou com pena. Acho que tem muita pressão nela. Mas se eu não indicar, a casa vai votar”, diz ele.