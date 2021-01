Nego Di e Lucas Penteado discutem sobre opções de voto: ‘Da forma que foi falado, achei pejorativo’ | casa BBB

Alguns minutos depois, o ator volta ao quarto e a conversa continua. “Ele (Caio) achar que alguém está combinando voto é do jogo. Ele já criou a suposição de que as meninas estão se juntando entre elas. Eu só estou tentando explicar para não colocar dessa forma. Se as meninas fizeram um time lá, elas não são um time de meninas. Elas são um time de pessoas que têm empatia umas com as outras jogando o Big Brother”, justifica Lucas.