Nego Di é o primeiro Líder do BBB21 | casa BBB

Os dois foram até um palanque. “Temos uma liderança ou 10 mil reais. Quem vai ser Líder e quem fica com a grana?”, perguntou Tiago. Lucas, como está imune, sugeriu a liderança para Nego Di e ficou emocionado com o prêmio de 10 mil reais.

Quem ganha a liderança garante alguns privilégios: garante mais uma semana no jogo; indica um participante para o Paredão; divide o grupo em Vip e Xepa e garante um espaço no #FeedBBB, podendo gravar áudios exclusivos no podcast.