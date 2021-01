Nego Di fala sobre formação de Paredão com Lumena: ‘Se vocês indicassem a Thaís ia facilitar’ | casa BBB

No Quarto do Líder, Nego Di conversa com João Luiz e Lumena, o trio fala sobre a formação do Paredão. O Líder pergunta sobre a indicação do grupo dos imunes para a baiana que responde: “Eu defendi que não fosse o Caio agora para…” O humorista interrompe a sister e fala: “Não merece”. A sister retoma a fala, concordando: “Não merece e aí Rodolffo de fato, outras pessoas do grupo tiveram questões, então vai ser ele”.