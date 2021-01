Nego Di sobre choro de Juliette após Prova do Líder: ‘Reclamando de barriga cheia’ | casa BBB

A psicóloga baiana, então, lembra a reação da advogada e maquiadora ao olhar o Quarto do Líder: “A primeira coisa que ela falou ali quando ela viu o quarto: ‘Ah, imagina quando for eu’. Ela não conseguiu vibrar a alegria dele. Ela era uma aliada para mim. E hoje ela conseguiu estragar absolutamente tudo e liguei um outro modo com ela”.

Nego Di completa: “Eu não tenho tanta conexão com ela como eu tinha com as pessoas que chamei. Gosto muito dela, converso muito com ela, mas ainda não é…”. Karol Conká concorda e diz que também não tem conexão com a sister.