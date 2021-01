Nego do Borel diz que Karol Conká distorceu episódio de transfobia no BBB21 · .

Acusado de transfobia por Karol Conká, Nego do Borel deu sua versão sobre o episódio nesta quarta-feira (27). O músico confirmou que a conversa que a cantora trouxe à tona no Big Brother Brasil 21 realmente existiu, mas afirmou que ela distorceu um pouco os fatos.

“Realmente aconteceu esse episódio, mas não foi exatamente da forma como ela falou. Isso aconteceu há muito tempo. Eu não conhecia a Karol e perguntei no sentido de querer saber como ela gostaria de ser chamada. Pois ela estava com um figurino de drag”, disse o funkeiro em entrevista ao jornal O Dia.

Na terça (26), Karol Conká compartilhou com os confinados do BBB21 uma situação de transfobia que havia sofrido de um “cantor famoso cancelado”. Sem citar nomes, a artista relembrou a ocasião em que o colega de profissão perguntou se ela era homem ou mulher de forma jocosa. Não demorou muito para internautas sugerirem que o citado era Nego do Borel.

“Em nenhum momento minha intenção foi a de diminuir, provocar, ou nada do tipo. Ela não me respondeu ser gay ou trans, disse que era menina, apenas isso, e a conversa terminou ali. Pedi desculpa pela pergunta e ficou tudo bem. Pelo menos pareceu ter ficado”, acrescentou o funkeiro.

A apresentadora repetiu em conversa com Thaís Braz a frase considerada transfóbica que ouviu do artista. “Ei, você é igual a essa galera estranha? Você é homem ou mulher?”, reproduziu. “Aí eu olhei pra ele… Você tem que tratar o escroto com escrotidão: ‘Dá a mãozinha aqui, sente o vaginão'”, completou ela.

O funkeiro, acusado pela ex-noiva Duda Reis de estupro, ameaça, agressão, transmissão de HPV e violência doméstica, ressaltou que se chateou com a versão contada pela cantora no reality da Globo, mas pediu desculpa pela sua fala.

“Fico muito triste em vê-la expor de uma outra forma. Não consigo compreender, após tanto tempo, ela falar sobre isso e não ser verdadeira com os fatos”, salientou o músico.

“Eu venho me desconstruindo há um tempo e aprendendo muito sobre os LGBTQIA+, praticando o respeito que merecem e devem ter sempre. Mas a admiro muito como profissional, e se isso a magoou desta forma, eu peço novamente desculpas! Jamais foi minha intenção!”, encerrou.