Nego do Borel perde patrocínio após traição e denúncias de Duda Reis · .

A traição a Duda Reis e as denúncias de ter mantido um relacionamento abusivo com a atriz fizeram Nego do Borel perder um patrocínio. A marca de roupas Nifty anunciou na noite desta quarta-feira que decidiu encerrar a parceira com o funkeiro por adotar uma postura “antifeminicídio” e demonstrou apoio à ex-noiva do cantor.

“Não basta ser contra o feminicídio. É preciso ser antifeminicídio”, escreveu o perfil da Nifty em breve comunicado divulgado nos Stories do Instagram. “Sendo assim, nós, da Nifty, estamos encerrando qualquer tipo de vínculo e parceria com o cantor Nego do Borel”, completou.

Comunicado da Nifty (Reprodução/Instagram)

A empresa afirmou que apagaria as postagens e desvincularia totalmente a imagem dele da marca e cumpriu a promessa ao publicar nos Stories o processo de exclusão de algumas imagens em que o artista aparece vestindo peças de roupa da Nifty.

“Repudiamos completamente toda forma de abusos, traições e feminicídio. Deixamos aqui nosso total apoio a Duda Reis. Você vai sair dessa”, ressaltou a marca carioca, que é prestigiada principalmente por jogadores e ex-jogadores de futebol, como Ronaldinho Gaúcho.

Traição e relacionamento tóxico

A decisão da Nifty está relacionada à postura de Nego do Borel. Nos últimos dias, veio à tona um áudio que comprova que o cantor teve um affair com a influenciadora Lisa Barcelos enquanto era noivo de Duda, que ontem (12) abriu o jogo sobre momentos conturbados que viveu dentro do relacionamento.

A influenciadora disse que vivia um relacionamento abusivo e expôs traições do funkeiro. O casal rompeu o noivado em dezembro do ano passado. Também citou momentos de agressividade envolvendo o ex-noivo e reforçou que iria buscar a Justiça por medidas protetivas.

“Eu preciso, eu temo pela minha vida, eu temo pela minha segurança, sim. Eu sei como a pessoa é. Eu não sou louca, eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi, eu sei o medo que dá”, concluiu. “Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer”, desabafou.

Nesta quarta (13), ela voltou a falar sobre o caso e deu mais detalhes da relação. Reiterou que houve mais de um episódio de agressão física e revelou que irá abrir um B.O. contra o funkeiro. A loira também pontuou que “mulher não é centro de reabilitação para homem com mau comportamento” e acusou o artista de espionar os seus passos.

Após os pronunciamentos de Duda, Nego comentou sobre o caso nos Stories do Instagram: “Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho”.

Além disso, o cantor admitiu que se arrepende da traição e salientou que tem seu lado da história, que prometeu contar em breve. “Também vi e descobri muitas coisas que, ao contrário do que vem sendo feito, não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Em breve me pronunciarei e contarei toda a verdade!”.