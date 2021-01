‘Nem eu estou contente; esta equipe pode jogar muito mais’

Nesta sexta-feira (8), o Benfica vence o Tondela no Estádio da Luz por 2 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Português, e uma vez mais a entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus após a partida chamou atenção. O Mister foi incisivo ao questionar as críticas que vêm recebendo por conta dos recentes resultados das Águias, insinuando que há uma perseguição com o intuito de desmoralizar o seu trabalho em Portugal.

“Estive mais de dois anos fora e sabia que em Portugal há uma comunicação com especulação. É outro jogo fora do jogo, com intenção de desvalorizar treinadores, jogadores e presidentes. Sei que, politicamente, esta comunicação existe. Estava destreinado disto… já estava acostumado a falar só de futebol, estive dois anos falando só de futebol. Não estava acostumado a esta especulação e perseguição com intuito de desvalorizar… Em Portugal ouço advogados e arquitetos – sem tirar o valor destas profissões – falando de futebol… mas isto cabe na cabeça de alguém?”, começou por dizer.

“Não tenho que responder a essas pessoas. O que tenho é de responder aos torcedores do Benfica ganhando jogos. Nos últimos seis jogos ganhamos cinco e empatamos um. Podíamos ter feito melhor e ganhar os seis? Podíamos. Podíamos jogar melhor? Podíamos, porque esta equipe pode jogar muito mais, como mostrou no início do campeonato”, prosseguiu.

Jesus ainda continuou e também falou sobre os torcedores. Na sua visão, as críticas influenciam de alguma forma o comportamento dos mesmos, que acabam ficando cada vez mais nervosos em relação ao desempenho e cobram ainda mais a equipe.

“Há uma grande movimentação para inquietar os torcedores do Benfica, para que fiquem nos nervos. Ainda hoje no ônibus vi um cartaz que dizia ‘Vergonha’. Isto influencia os adeptos. Os campeonatos não se ganham nem na quinta rodada quando estávamos em primeiro, nem agora que estamos em segundo. Em maio é que se fazem as contas. Todas as equipes têm fases, o Benfica começou bem, teve um período em que os resultados não foram tão bons. Sei o porquê, mas não quero não falar porque dizem que é desculpa. Dei ‘cheirinho’ sobre Seferovic, nós não tivemos um, tivemos 13 (casos de Covid-19). São muitos fatores para a quebra de rendimento da equipe”, disse.

“Contestação? Mas qual contestação? Em seis jogos no campeonato, vencemos cinco e empatamos um. Continua a haver especulação para que o treinador e a equipe fiquem nervosos. Ao treinador não deixam nervoso. O passado não conta, conta o presente. Mas treinador tem uns créditos, com certeza que não vão colocar em causa a minha qualidade – aqui, na China, onde for. A contestação que interessa falar e especular, não sei. Sei que os torcedores não estão contentes, nem eu estou contente. Não estar contente é diferente de contestação”, finalizou.

O clube lisboeta é o atual 3º colocado da Liga NOS, com 31 pontos, quatro a menos do que o Sporting, atual líder da competição. O Porto é o segundo, com a mesma pontuação das Águias, mas leva vantagem nos critérios de desempate.