Ex-participante de A Fazenda 10, Nadja Pessoa chocou seus seguidores ao postar no Instagram uma foto em que aparece com o rosto completamente transformado, na última segunda-feira (18). A influenciadora digital mudou o penteado, o formato do rosto e os olhos. Um seguidor chamado Billy Paganini comentou, surpreso: “Nem parece a mesma pessoa”.

“Nossa não a reconheci pela foto. Que diferente”, completou Viviane Bandeira. “Tinha um rosto lindo, agora está parecendo plastificada”, criticou Gerliane Bezerra. “Eita, está diferente, exagerou na harmonização facial”, disse Celso Lima.

Em dezembro de 2020, Nadja contou nas redes sociais que tinha ido a uma clínica estética, mas não especificou os procedimentos que realizou. Apesar de muitas das mudanças parecerem reais, algumas pessoas acreditam que ela pode também ter exagerado na aplicação de Photoshop nas imagens.

Nadja Pessoa ficou mais famosa depois de ser expulsa do reality show da Record, acusada de agressão. Ela é ex-mulher do cantor Vinicius D’Black, finalista do The Voice Brasil em 2017.

Confira as imagens abaixo: