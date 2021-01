Após as confusões da festa Herança Africana na madrugada de sábado (30), Karol Conká perdeu a paciência com Lucas Penteado no BBB21. A cantora avisou que irá colocá-lo para lavar a louça e, se o ator se recusar, ela jogará sua mala na piscina –assim como fez Tina Soares no BBB2. “Posso até ser expulsa, mas ele vai lavar essa louça”, afirmou ela.

Lucas disse aos brothers que não conseguia lavar a louça, pois não era “desconstruído o suficiente” para isso. “Esse cara é um idiota, é um palhaço. Ah, mas ele vai lavar a louça”, disparou Karol.

“Vou falar assim: ‘Se você não lavar a louça, eu vou pegar suas coisas, vou rasgar e vou jogar na piscina’, nem que eu seja expulsa”, afirmou a rapper. “Eu não consigo ficar flexível nessa situação, não. E eu nem explodi do jeito que explodo, foi só 50 por cento”, disse, sobre a briga com Lucas durante a festa, na madrugada deste sábado (30).

“Ah, vai cagar, velho! Mas antes de cagar, ele vai lavar a louça”, continuou ela. “Bora sujar copo”, concordou Lumena Aleluia. Na noite de quinta-feira (28), Projota, Karol e Nego Di já haviam conversado sobre a desculpa que Lucas usou para não lavar a louça.

“Ele disse: ‘essa questão da louça, eu ainda preciso desconstruir, eu não consigo lavar’. O que é isso, mano? Estou aqui lavando louça desde o primeiro dia”, ironizou Projota. “Eu não estou cozinhando, isso é o mínimo” disse o cantor.

Confira:

Projota conversando com a Karol, Nego Di e João sobre o Lucas falar que “não consegue” lavar a Louça pic.twitter.com/bSt8CwtWB3

— 𝖛𝖎𝖙𝖔𝖗 🐝 (@vitorlopesofc) January 30, 2021

Karol falando que o Lucas vai ter q lavar a louça sim, realmente nisso eu tenho q concordar #SURTOU#BBB21#bbb21aovivopic.twitter.com/Mg0Dhr48ot

— Dentista Cansada (@narafigueiredoo) January 30, 2021

Karol falando que se o Lucas não lavar louça ela vai pegar as coisas dele, rasgar e jogar na piscina. Nem que ele seja expulsa por isso. GENTEEEEEEEE????? Ela quer ser a Jojo mesmo?! Avisa que ela vai é sair com rejeição pic.twitter.com/dBT3mHPnkD

— Ag (🗝) 🦋 (@tuittaag) January 30, 2021

