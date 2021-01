‘Nem sabia que existiam ainda’ · .

Formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, o KLB foi uma das atrações do Ding Dong neste domingo (10). A presença do grupo, que fez sucesso nos anos 2000, no quadro do Domingão do Faustão pegou os internautas de surpresa. “Eu nem sabia que eles existiam ainda”, afirmou danicpinke no Twitter. A rede social também foi invadida pelo clima de nostalgia.

A boy band cantou os hits A Dor Desse Amor e Ela Não Está Aqui. “Por que vocês param e voltam, param e voltam?”, questionou Fausto Silva. “Nós decidimos, por uma questão pessoal, dar uma segurada. Tinham alguns projetos pessoais, mas acho que esse lugar é especial. Esse palco pra gente é sagrado”, afirmou Franco Scornavacca, o Kiko.

O apresentador, então, perguntou se eles continuam fazendo covers do Beatles, e o grupo cantou um trecho da música Help!. Faustão ainda quis saber qual o rumo profissional que os irmãos tomaram, e Kiko contou que está morando em Orlando, nos Estados Unidos.

“Mas esse ano, inclusive… A gente tá se reunindo pra fazer uma turnê especial, 21 anos de KLB”, revelou o músico. “Vem, vacina”, brincou Leandro.

O Ding Dong deste domingo (10) foi disputado entre casais: Rafa Brites e Felipe Andreoli contra Mariana Santos e Rodrigo Velloni. Também se apresentaram no quadro Xand Avião, Ludmilla e Zezé Di Camargo & Luciano.

Confira trechos da apresentação do KLB:

MEU PAI DO CÉU EU NÃO TAVA PREPARADA PRA ESSE COMEBACK! 🗣🗣🗣 @klb no #Domingão 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/qXw14ceUjc

— Globo em 🏠 (@RedeGlobo) January 10, 2021

O ano é 2021 e o @klb tá no palco do #Domingão cantando Beatles. Esse é o tweet. pic.twitter.com/UxSyb5RFpn

— Globo em 🏠 (@RedeGlobo) January 10, 2021

Nostalgia dos internautas

A apresentação do grupo provocou um alvoroço no Twitter. Alguns internautas se chocaram ao ver o trio no programa da Globo, outros aproveitaram o momento para cantar as músicas antigas.

“Meu Deus, KLB tá no Faustão. E eu nem sabia que eles existiam ainda. Uma vez fui numa rádio só pra conhecer eles”, contou a usuária identificada como danicpinke. “KLB no Faustão, nem sabia que ainda existia, que lindos”, disse Yasmin Maria.

“Faustão ressuscitando KLB”, comentou falaneguin. “Faustão desenterrou o KLB, bicho”, apontou Vic Monteiro. “Gente, alguém pode me explicar o que o KLB tá fazendo no Faustão? Que ano é hoje?”, brincou vilardinho.

“KLB no Faustão, que nostalgia do caramba”, disse Gabi Borges. “Gente, e eu sei as letras do KLB até hoje”, afirmou Felipe Caixeta. “Meu nível de sofrência no momento é assistir KLB no Faustão”, comentou Mari.

“KLB no Faustão e eu me sentindo com 12 anos cantando a música”, afirmou Thayane Vieira. “A gente sabe que 2021 vai dar tudo certo quando o KLB se apresenta no Domingão do Faustão como parte de seu retorno”, escreveu Zico.

Veja algumas reações dos internautas:

Mds, KLB no Faustão, nem sabia que ainda existia, que lindos

— Moana de Motonui👊🏽 (@YasminDMaria) January 10, 2021

meu Deus klb tá no Faustão e eu nem sabia que eles existiam ainda HAHAHHAA uma vez fui numa rádio só pra conhecer eles 😂

— dani (@danicpinke) January 10, 2021

Faustão ressuscitando KLB

— Encalhado ‎⎊ (@falaneguin) January 10, 2021

eu e minha sogra as maiores fangirls de klb cantando as músicas deles no faustão

— leticia (@letiscas) January 10, 2021

KLB no Faustão, que nostalgia do caramba

— Gabi Borges ✨ (@bielaborges_) January 10, 2021

Gente, e eu sei as letras do KLB até hj 🤭 #faustao

— Felipe Caixeta (@felipe_caixeta) January 10, 2021

Minha mãe enlouquecida com o KLB no Faustão.

— Wesley Vinicius (@WesleyVinicius) January 10, 2021

Meu nível de sofrencia no momento é assistir KLB no Faustão

— mari (@mah_k) January 10, 2021

Klb no Faustão era td que eu precisava pra terminar meu domingo felizzzz ❤️

— Gabi (@gabssmaiia) January 10, 2021

KLB no faustao e eu me sentindo com 12 anos cantando a música kkkkkkk

— Thayane Vieira ✠ (@vieirathayane_) January 10, 2021

A gente sabe que 2021 vai dar tudo certo quando o KLB se apresenta no domingão do Faustão como parte de seu retorno kkkkk

— Zico (@zicotico_tico) January 10, 2021

Faustão desenterrou o KLB, bicho…

— Vic Monteiro (@vicmols) January 10, 2021