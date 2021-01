Neo Química se aproxima de acordo e deve ser a nova patrocinada máster do Corinthians

O Corinthians está próximo de anunciar seu novo patrocinador máster. Trata-se da gigante farmacêutica Neo Química, dona dos naming rights da Arena. O espaço na camisa era ocupado pelo Banco BMG, mas com a extensão da parceria entre clube e banco até 2026, o lugar ficou vago. A informação foi veiculada primeiramente pela Gazeta Esportiva.



Os valores e tempo de contrato ainda não foram divulgados, e os detalhes devem ser confirmados por ambas partes em um anúncio feito na segunda-feira (25). A expectativa do Timão é estrear a nova parceria contra o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Brasileirão, no próprio dia do anúncio.

Através do Twitter, o Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do clube, José Colagrossi, afirmou que o Timão “está em fase final de negociações com diferentes patrocinadores, inclusive um exclusivo para o futebol feminino, além de novas parcerias comercias”.

O acordo com uma das empresas do grupo Hypera Pharma faz parte da reestruturação comercial planejada pela nova direção corinthiana, que pretende lucrar R$ 30 milhões em parcerias comercias.

A Neo Química volta a ocupar o “espaço nobre” da camisa do Corinthians. Entre 2010 e 2011, a empresa era a patrocinadora máster do clube, que tinha Ronaldo Fenômeno como principal astro da equipe.