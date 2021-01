Netflix começa a gravar versão brasileira do Brincando com Fogo no México · .

As gravações da edição brasileira do Brincando com Fogo já começaram. Os trabalhos, porém, não acontecem em nenhuma praia paradisíaca do Brasil. A equipe do reality show está toda no México –mesmo local onde a versão que reuniu americanos, britânicos e australianos foi rodada em 2019.

A temporada da atração que virou um fenômeno do streaming adotou como cenário a Casa Tau, um resort à beira-mar em Punta Mita, no México. Foi ali que nomes como Francesca Farago e Harry Jowsey tentaram resistir (ou nem tanto) à tentação de beijar, transar ou ter qualquer tipo de contato íntimo durante quatro semanas. A cada carinho ou carícia, o prêmio de US$ 100 mil que seria dado aos participantes era reduzido.

O lado inusitado de ter um reality em que a pegação é proibida ou punida chamou a atenção do público, que manteve o Brincando com Fogo durante semanas entre as séries mais vistas da plataforma de streaming. Por isso, a Netflix decidiu produzir uma versão brasileira –até o momento, é a única adaptação internacional do formato sendo produzida pela empresa.

Assim como Brincando com Fogo, outros quatro realities ganharam versões brasileiras na Netflix: The Circle; Dating Around, que por aqui ganhou o título de O Crush Perfeito e foi lançado em julho de 2020; Casamento às Cegas Brasil e o Queer Eye. As três últimas devem chegar à plataforma neste ano.