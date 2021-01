Netflix copia Google e lança botão para resolver indecisão de assinantes · .

Com um conteúdo cada vez mais variado em seu catálogo, a Netflix criou um “problemão” para seus assinantes: os clientes ficam perdidos entre as mais de 1.700 séries e os 3.300 filmes disponíveis no Brasil e demoram demais na hora de escolher o que assistir a seguir. A plataforma se inspirou no Google para resolver essa questão e vai lançar um botão que seleciona a sua próxima atração por conta própria.

A ferramenta de buscas mais popular do mundo tem, em sua página inicial, uma opção chamada “Sinto-me com sorte” (ou “I’m feeling lucky”, na versão original). Quem digita o que deseja encontrar e clica nesse botão é automaticamente levado para uma página de internet que supostamente contém o que o usuário deseja, em vez de receber uma relação com milhares (ou até milhões) de resultados diferentes.

A proposta da Netflix é ter algo parecido em sua interface. Não sabe o que assistir? Basta clicar no botão e, com base no que você já assistiu e nos gêneros de que mais gosta, um programa é escolhido pela própria plataforma.

“Os assinantes da Netflix usam o serviço para serem entretidos de várias maneiras diferentes. Às vezes querem um filme, às vezes uma série, ou uma animação, ou um reality show. E às vezes eles não fazem ideia do que querem assistir. Então estamos tentando inovar e testando novos mecanismos para ajudar nossos clientes nessa situação”, explicou Greg Peters, diretor de operações e chefe de produtos da Netflix, durante reunião com acionistas.

“Um exemplo é essa nova ferramenta que estamos testando e que em breve vamos lançar no mundo todo, porque funcionou muito bem para nós. Nela, nossos assinantes podem basicamente indicar que desejam evitar a navegação na plataforma. Clicam em um botão, e nós escolhemos um título para eles assistirem no mesmo instante”, valorizou o executivo.

O bem-humorado Reed Hastings, chefão da Netflix, não perdeu a oportunidade de fazer piada com as inevitáveis comparações com o Google. “Greg, vamos chamar o botão de ‘Sinto-me com sorte’? Ou você vai inventar algo mais criativo?”, brincou. “Vamos bolar algo melhor. Aguarde o palavreado específico, você vai ver quando estiver funcionando”, prometeu Peters.

Outro mecanismo que está sendo testado –e que já tem nome– é o Direct, que funciona como um canal de TV linear, com programação ininterrupta. O assinante se senta no sofá, pega o controle remoto e a pipoca e acompanha o que estiver passando. Assim, não há tempo para a indecisão. Ele foi testado na França, mas não há previsão de chegar a outros mercados. “Ainda não ficou claro como ele vai funcionar, estamos analisando”, minimizou Peters.