Netflix divulga trailer de novo filme interativo com Bear Grylls

A Netflix divulgou o trailer de Você Radical — Safári (Animals on the Loose: A You Vs. Wild Movie, no original), filme interativo de sobrevivência derivado das aventuras de Bear Grylls (dublado por Wendel Bezerra) em lugares hostis no planeta. A produção é resultado de um acordo entre ele e o serviço de streaming, para a elaboração de dois projetos especiais baseados na escolha do público para o desenvolvimento da história.

O longa seguirá os moldes da série Você Radical, composta por oito episódios e lançada em 2019. No novo desafio, Grylls investigará uma misteriosa brecha na cerca de um santuário de animais selvagens, na África do Sul. Os espectadores deverão guiá-lo para superar as adversidades ao longo de três missões: resgatar um babuíno; rastrear um leão; e arrumar a cerca antes que mais animais saiam do local.

“Muitas das escolhas me levaram a uma situação desastrosa de sobrevivência que era inteiramente nova para mim e essa é a parte divertida. Enquanto desenvolvíamos a produção, vimos que poderíamos criar alguns cenários bem malucos para os espectadores descobrirem”, disse Grylls, em entrevista ao The Wrap, antes da estreia da série. Confira o vídeo:

Na ocasião, ele também confirmou estar ciente de que alguns espectadores farão o possível para matá-lo nas aventuras interativas. “Era isso que eu estava preocupado que acontecesse. Não tenho certeza se gosto da sensação”, comentou. Porém os produtores do programa garantiram a segurança do apresentador durante todas gravações.

“Você poderia tornar o programa tão extremo quanto quisesse e poderia ser muito perigoso para o apresentador. Além disso, com a Netflix, não queríamos retratar uma falha mortal para ele. Quando uma tragédia estava próxima, perguntávamos para Bear se ele poderia escapar da situação, e em alguns casos filmávamos sequência de resgaste para tirá-lo desse cenário”, revelou o produtor Rob Buchta ao Vulture, em 2019.

Você Radical — Safári terá duração de 45 a 90 minutos, dependendo das diferentes escolhas da audiência, e chegará à plataforma de streaming em 16 de fevereiro. Detalhes sobre o segundo especial com Bear Grylls ainda não foram divulgados.