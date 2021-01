Netflix lançará opção ‘escolha aleatória’ do que assistir em 2021

A revista Variety divulgou, nesta quarta-feira (20), que a Netflix lançará o recurso “shuffle play”, que permite a reprodução aleatória de filmes e séries, para todos os seus clientes ainda neste ano, permitindo que os assinantes possam assumir a decisão do que assistir, sem nenhum tipo de indicação do serviço de streaming.

A funcionalidade, que vem sendo testada em algumas plataformas de TV conectadas desde o verão passado, estará disponível ainda no primeiro semestre de 2021. A promessa está incluída nos resultados do quarto trimestre da empresa, que ultrapassou o crescimento de assinantes projetado, atingindo um recorde de 36,6 milhões de novos membros em 2020.

O diretor de operações (COO) da Netflix, Greg Peters, explicou à Variety que a empresa está lançando o recurso de “reprodução aleatória” como um mecanismo permanente. Segundo Peters, o objetivo é atender àqueles que procuram o serviço, mas “não têm certeza do que desejam assistir”.

Como funcionará a reprodução aleatória da Netflix?

Fonte: Netflix/DivulgaçãoFonte: Netflix

Nas versões de teste, no momento em que aparece a tela inicial de login do perfil (“Quem está assistindo?”), há um botão abaixo de cada usuário com as opções “Assistir algo” ou “Reprodução aleatória”. Nesta última, surgirá a pergunta “Não sabe o que assistir?” no menu da barra lateral.

Quando você opta pela reprodução aleatória, mas não se interessa pelos títulos apresentados, a tela exibe um botão que diz “Assitir a outra coisa”. A “Reprodução aleatória” está programada para oferecer programas ou filmes semelhantes aos que você já assistiu, ou gêneros dos quais você gosta, ou conteúdos que você salvou na seção “Minha lista”.

Por exemplo, se você acabou de assistir a O Gambito da Rainha, é possível que a reprodução aleatória ofereça a série The Crown, explicando que a série é uma história biográfica da rainha Elizabeth II. Se você estiver interessado em filmes sobre xadrez, é só acionar “Assistir a outra coisa”.