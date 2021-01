Neto detona Mancini e jogadores, mas elogia goleada do Palmeiras: ‘Se força um pouquinho, era sete’

O apresentador Neto não poupou críticas ao time do Corinthians após a goleada sofrida para o rival Palmeiras por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (18). O ex-jogador e ídolo do clube criticou o treinador Vagner Mancini por não ter colocado o meia Luan no jogo e questionou a postura do jogador durante o a partida no banco de reservas.

– Mancini, deixa eu falar uma coisa para você. Perder para o Palmeiras por 4 a 0, com jogador sem vontade de correr e você, Mancini, ainda deixa o Luan no banco? Bota o cara para entrar! O cara ganha 800 “pau” por mês. Sabe o que você faz? Faz ele passar a mesma vergonha. Aí o cara fica no banco, como se nada tivesse acontecendo com ele – afirmou durante o “Baita Amigos”.

Mesmo ídolo corintiano, Neto não se esquivou e elogiou a atuação do Palmeiras durante a goleada. O apresentador, inclusive, teceu elogios ao treinador Abel Ferreira.

– Parabéns ao Palmeiras! Se força um pouquinho, era sete, oito… Parabéns ao Abel Ferreira. Meteu um, meteu dois, três quatro, fez o quinto e o sexto, que não valeram por causa do VAR, e quis fazer mais. Aí o que ele faz? Tira dois jogadores e coloca dois na mesma (posição). Gabriel Menino dando tapa, Raphael Veiga um monstro – reconheceu.

Irritado com a derrota, Neto criticou a postura dos jogadores durante a partida. O apresentador citou uma “falta de vontade” e classificou a goleada como “chocolate”.

– Agora, jogadores que jogam no Corinthians, você ganhar de pé de rato é uma coisa, mas você jogar contra o Palmeiras você tem que jogar, velho! Tem que jogar, tem que correr. Você pode perder de quatro como você perdeu, mas não pode perder dando risada. Perdeu, mas vai com sangue, com disposição. Um chocolate – finalizou.