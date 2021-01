Neto diz que Ceni é um ‘pé de rato’ e afirma que jogadores do Flamengo querem ‘derrubá-lo’

A pressão sobre o técnico Rogério Ceni no Flamengo aumentou após a derrota por 2 a 0 para o Ceará no Maracanã, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. As mudanças na escalação para a partida fizeram Ceni receber ainda mais críticas. Para apresentador Neto, além dos flamenguistas, os jogadores rubro-negros também não querem mais Rogério no comando do clube. O ex-jogador ainda chamou o treinador de “pé de rato”.

– Rogério Ceni, hoje você é um baita pé de rato! Os jogadores do Flamengo querem te derrubar, igual aconteceu no Cruzeiro. Não sei se você se acha mais importante que tudo. Eu gosto muito de você, mas aí você fala que seus treinamentos são ótimos, mas tira o Gabigol, faz uma salada – disse Neto no programa “Os Donos da Bola”, da Band, desta tarde.

– O flamenguista não suporta mais você, querem que você saia. Você já perdeu Copa do Brasil, Libertadores e o Flamengo está deixando de ser campeão brasileiro por causa de você – e porque os jogadores estão fazendo uma força danada para te derrubar. A verdade é essa – completou.

A nova derrota no Brasileirão impediu o Flamengo de diminuir a distância para o líder São Paulo, que também perdeu na rodada. O Rubro-negro, com uma partida pendente, está em 4º lugar e tem 49 pontos, sete a menos que o clube paulista.