Neto faz ‘promessa’ em caso de título do Inter: ‘Eu saio pelado na Paulista’

Após a saída de Eduardo Coudet, o Internacional deu a volta por cima sob o comando de Abel Braga e alcançou a quarta vitória seguida na última quinta-feira ao superar o Ceará por 2 a 0, no Castelão, em partida pela 28ª rodada do Brasileirão. O Colorado subiu para a segunda colocação e encostou no líder São Paulo – seis pontos separam as equipes.

>> Confira a tabela e simule os resultados do Brasileirão

No programa ‘Os Donos da Bola’, da Band, o apresentador Neto fez promessa para Renata Fan durante a abertura da edição desta sexta-feira. O ex-jogador afirmou que, em caso de título do Internacional, ele sai pelado na Avenida Paulista.

– Se o Inter for campeão brasileiro, eu saio pelado na Paulista – disse Neto à Renata Fan na abertura do programa ‘Os Donos da Bola’.

Vice-líder do Brasileirão, o Internacional tem 50 pontos e somente seis a menos que o líder São Paulo. O Colorado volta a campo no próximo domingo, contra o Goiás, no Beira-Rio, pela 29ª rodada. Já o líder São Paulo encara o Santos, no mesmo dia, em clássico no Morumbi.