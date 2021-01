Neto se revolta com goleada sofrida pelo Corinthians: ‘Não consigo fazer amor com minha mulher’; Vídeo

O apresentador Neto ficou revoltado com a goleada de 4 a 0 sofrida pelo Corinthians para o rival Palmeiras na última segunda-feira, no Allianz Parque. O ex-jogador disse que o Alviverde poderia ter feito mais gols e que quando o Timão perde o clássico dessa forma, o “mundo acaba” e ele não consegue “fazer amor” com sua mulher.

– A derrota de ontem foi pouca. Era para ser sete, oito, nove, dez… É que o Palmeiras não quis. Parabéns ao Sociedade Esportiva Palmeiras… E quando você perde para o Palmeiras desse jeito, o mundo acaba pra mim. Pô, eu não consigo fazer amor com minha mulher porque eu fico broxa… Quatro foi pouco – disse Neto nesta tarde no programa “Os Donos da Bola”, da Band.

Os gols do Palmeiras foram marcados por Raphael Veiga e Luiz Adriano, com ambos marcando duas vezes. Com a vitória, o time de Abel Ferreira chegou aos 51 pontos e está a cinco do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians se manteve nos 42 pontos e está na 9ª colocação.

