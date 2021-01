Nevasca em Madri suspende jogo entre Atlético e Bilbao em LaLiga

As condições de tempo em Madri, na Espanha, causaram a suspensão da partida entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, que aconteceria neste sábado (9), pela 18ª rodada de LaLiga.

A própria organização da competição anunciou a suspensão da partida por meio de uma nota oficial. Ainda não há uma data para a realização do confronto.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A capital espanhola sofre com fortes nevascas, que causaram até mesmo o fechamento do aeroporto de Madrid Barajas.

O Atlético de Madrid é líder isolado de LaLiga com 38 pontos, dois a mais do que o Real Madrid. Por outro lado, o Athletic Bilbao faz uma campanha mais modesta, ocupando a 9ª posição, com 21 pontos.

Leia abaixo o comunicado oficial de LaLiga:

Dada a situação excepcional provocada pela tempestade que atravessa grande parte da península, que tem causado o fechamento do aeroporto de Madrid Barajas ao longo de hoje e a impossibilidade de ter o campo em ótimas condições, LaLiga, após contato com ambos clubes, pediu ao Comitê de Competição Profissional no início da manhã para suspender o jogo Club Atlético de Madrid-Athletic Club inicialmente marcado para hoje sábado, às 16h15, no estádio Wanda Metropolitano.

A data da disputa da partida será anunciada nos próximos dias e deve ser uma das datas disponíveis no calendário de competição.